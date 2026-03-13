Душан Косич: Не беше най‑добрият ни ден, но победата е много важна

Треньорът на Локомотив Пловдив призна, че отборът му не е играл убедително срещу Септември

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич призна, че тимът му не е показал най-добрата си игра при победата с 1:0 над Септември, но подчерта значението на трите точки след серията от пет поредни мача без успех в Първа лига.

"Много важна победа за нас след пет поредни двубоя без успех. Бяхме забравили какво е да печелиш. Нямам много добро обяснение за начина, по който изглеждахме на терена. Не беше най‑добрият ни ден, но съм доволен от победата“, коментира Косич след срещата.

Наставникът на „железничарите“ отбеляза, че неговият отбор е бил подготвен за силните страни на съперника.

"Знаехме, че Септември е добър отбор с високи играчи и се представя силно при статичните положения“, добави словенският специалист.

Косич говори и за състоянието на Георги Чорбаджийски, който бе заменен принудително след грубо нарушение през второто полувреме.

"Все още не знам какво е състоянието на Георги Чорбаджийски. Надяваме се, че глезенът му ще бъде добре“, каза още треньорът.

По думите му играта на Локомотив се е променила след червения картон на съперника.

"Бяхме по‑добри преди Септември да получи червения картон. След това просто изчаквахме мачът да приключи и сякаш забравихме да играем“, допълни Душан Косич.

