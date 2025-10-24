Два гола и асистенция на Бернардо Коуто помогнаха на Спартак Варна да надвие Ботев Пловдив

Спартак Варна победи Ботев Пловдив с 3:2 във втория мач от 13-ия кръг на Първа лига. Бернардо Коуто бе големият герой за победителите, след като се отличи с два гола и асистенция.

Футболистите в синьо откриха резултата на стадион "Спартак" във Варна в 14-ата минута. Георг Стояновски отбеляза първия си гол за клуба, като засече подаване по земя във вратарското поле на Бернардо Коуто.

С напредването на двубоя "канарчетата" започнаха да атакуват все оп-смело и възобновиха равенството в 42-ата минута. Максим Ковалов не се намеси добре при удар на Николай Минков и изби топката в краката на Самуил Цонов, който се разписа при добавката. 17-годишният футболист също вкара първия си гол за отбора, в първия си мач като титуляр.

Пет минути след подновяването на играта през второто полувреме домакините възобновиха преднината си. Головата комбинация за тима отново даде резултат, като този път замесените размениха ролите си. Георг Стояновски изведе Бернардо Коуто сам срещу вратаря. Полузащитникът копна топката над стража за 2:1.

Пловдивчани отново намериха сили да изравнят. В 68-ата минута Армстронг Окофлекс стреля по земя извън наказателното поле в близкия ъгъл.

Възпитаниците на Гьоко Хаджиевски поведоха за трети път в сблъсъка в 77-ата минута. Те получиха дузпа за игра с ръка на Лукаш Араужо. Бернардо Коуто се разписа от бялата точка.

Бернардо Коуто остана на сантиметри от хеттрик в 87-ата минута, когато негов гол бе отменен заради засада на Георг Стояновски.

Спартак Варна се изкачи до 6-ото място в класирането с актив от 16 точки. Ботев Пловдив остава на 13-ата позиция в подреждането с 11 пункта.