Два гола на Кристиано Роналдо донесоха нова шампионатна победа на Ал-Насър

Милен Костов
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Португалецът отново бе големият герой за своя отбор.

Снимка: БТА
Ал-Насър победи Ал Файха с 2:1 в мач от 7-ия кръг на Саудитската професионална лига. Победителите стигнаха до трите точки след обрат и голове на Кристиано Роналдо. Победното попадение дойде в 104-ата минута от дузпа.

Гостите поведоха в резултата в Рияд в 13-ата минута. Джейсън Ремесейро проби в наказателното поле и откри резултата с удар в далечния ъгъл.

В 18-ата минута Кингсли Коман прати топката в противниковата врата след подаване на Садио Мане, но попадението бе отменено след намесата на ВАР за засада на сенегалеца.

До почивката възпитаниците на Хорхе Жезуш възобновиха равенството. Кингсли Коман изведе Кристиано Роналдо сам срещу вратаря и португалецът изравни.

След почивката футболистите в жълто играеха по-офанзивно от съперника и настойчивостта им се отплати дълбоко в добавеното време. В 8-ата минута от добавеното време Микел Виянуева игра с ръка в наказателното поле и главният арбитър отсъди дузпа след намесата на ВАР. Кристиано Роналдо бе точен от бялата точка, за да подпечата успеха на тима си.

Ал-Насър оглавява класирането с пълен актив от 21 точки. Ал Файха остава на 10-ата позиция в подреждането с 8 пункта.

