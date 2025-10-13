БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
Чете се за: 01:45 мин.
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се...
Чете се за: 04:50 мин.
Израелското посолство у нас изрази облекчение след...
Чете се за: 02:07 мин.
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
Чете се за: 03:45 мин.
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Чете се за: 02:07 мин.

Два влака се удариха челно в Словакия, поне 66 души са ранени

Мартин Гицов
Чете се за: 01:37 мин.
По света
16 от ранените са със средни или сериозни травми

два влака удариха челно словакия около 100 души ранени
Снимка: БТА
Поне 66 души са били ранени при сблъсък на два пътнически влака в източна Словакия. Дерайлирал е локомотив и един от вагоните.

Инцидентът е станал пред тунел на 55 километра от град Кошице. Катастрофата е станала в точка, където линиите се пресичат и сливат в една, съобщиха словашките железници. Случаят се разследва.

В двата влака е имало общо 80 пътници. 16 от ранените са със средни или сериозни травми. Други 50 са леко пострадали, посочват словашките спешни служби. На мястото на инцидента, на около 350 километра от столицата Братислава, отиват министрите на вътрешните работи и на транспорта, обяви премиерът Роберт Фицо.

Според министъра инцидентът най-вероятно се дължи на човешка грешка, като един от двамата машинисти е допуснал грешка и може би не е дал път на другия влак.

"В момента не искам да спекулирам, но според първоначалната информация, не става дума за техническа, а за човешка грешка. Изглежда, че единият машинист не е дал път на другия влак, но това все още е предварителна версия", заяви Шутай Ещок.

Снимки: БТА

"Изпратили сме два спасителни хеликоптера и шест линейки", заяви Петра Климешова, говорител на Оперативния център на спешните медицински служби на Словакия.

