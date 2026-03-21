БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Два златни медала за България при девойките на турнир по художествена гимнастика в Атина

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

България ще участва на всичките четири финала.

Деа Емилова
Снимка: БТА
Слушай новината

Деа Емилова и Александра Петрова спечелиха два златни медала в многобоя при девойките в 11-о издание на международния турнир по художествена гимнастика Aphrodite Cup в Атина (Гърция).

Емилова показа изключителна стабилност и увереност във всяко свое излизане на килима. Със сбор от 99.950 тя триумфира с титлата при родените 2011 година.

Петрова демонстрира силен характер и с 97.100 взе златото при родените 2012-а, затвърждавайки българското превъзходство.

Сияна Алекова показа изключителен дух и израстване в хода на състезанието. След трудностите в началото, тя се събра и изигра силни съчетания с оценка 25.100 на лента и 24.950 на бухалки, което ѝ донесе сбор от 94.650 и пето място в многобоя.

България ще участва на всичките четири финала. Деа Емилова, възпитаничка на Кристина Илиева, се класира за финалите на обръч, топка и лента с три първи по сила резултата. Александра Петрова намери място сред най-добрите осем на бухалки с най-висок резултат в квалификациите.

Съдия за България на този турнир е Цвета Кузмова.

#Деа Емилова #Александра Петрова #художествена гимнастика

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ