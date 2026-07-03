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Двама българи продължават към четвъртфиналите на турнир по бадминтон във Франция

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Спорт
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Христомира Поповска и Илиян Стойнов записаха по две победи.

Христомира Поповска
Снимка: БТА
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Българските бадминтонисти Христомира Поповска и Илиян Стойнов записаха по две победи и се класираха за четвъртфиналите на единично на международния турнир за мъже и жени от "Future Series" в Песак (Франция).

Поставената под номер 2 в схемата българка надделя в първия си мач над представителката на домакините Нила Ленг Те с 21:16, 19:21, 21:10.

След това Поповска се наложи в оспорвана среща над гъркинята Граматула Сотириу с 21:19, 16:21, 24:22.

Следващата й съперника ще бъде Елена Фан (Франция).

При мъжете Илиян Стойнов елиминира първо номер 3 в схемата Ориджит Чалиха (Индия) с 21:18, 24:22, след което спечели срещу Адел Хамек (Алжир) с 21:18, 20:22, 21:14. Утре той ще спори за място на полуфиналите с френския квалификант Лени Юбер.

Поповска и Стойнов играха заедно на смесени двойки и преминаха успешно квалификациите след два успеха, но в първия кръг на основната схема отстъпиха пред французите Орфе Кетон-Буису и Маржолен Рафен с 14:21, 18:21.

#турнир по бадминтон в Песак #Илиян Стойнов #Христомира Поповска

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