Двама българи ще спорят за титлите на Европейската купа по джудо в София

Двама българи стигнаха до финалите на европейската открита купа "Освобождение" в зала "Арена 8888".



Боян Йотов ще спори за титлата при 66-килограмовите, след като до момента постигна 4 победи.

В решителната схватка националът ще излезе срещу италианеца Анжело Пантано.

На старта в категорията Йотов се наложи с ипон над Адам Анастасопулос (Гърция), преодоля Александър Мартинчук (Украйна) със златна точка, наложи се и над литовеца Антони де Ангелис, също с ипон, а на полуфинала победи Адис Орозмаматов (Киргизстан).

За златото ще излезе и Виктор Скерлев при 73-килограмовите, след като също записа 4 победи. Негов съперник ще бъде Етарн Нарн (Великобритания).

Скерлев победи в първия кръг италианеца Федерико Босис, след като противникът му получи трето предупреждение, наложи се и над Амит Бобович (Израел), а в полуфиналите победи с ипон Дардан Сена (Косово).



При жените Ирина Железарска ще спори за бронза в категория над 78 кг. Нейна противничка ще бъде Кинга Волжак (Полша).

За бронза ще излезе и Йоана Манова срещу Агата Шафран (Полша) в категория до 63 кг.