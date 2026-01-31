БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Двама българи ще спорят за титлите на Европейската купа по джудо в София

Боян Йотов и Виктор Скерлев ще спорят за титлата.

Виктор Скерлев
Снимка: БФ Джудо
Слушай новината

Двама българи стигнаха до финалите на европейската открита купа "Освобождение" в зала "Арена 8888".

Боян Йотов ще спори за титлата при 66-килограмовите, след като до момента постигна 4 победи.

В решителната схватка националът ще излезе срещу италианеца Анжело Пантано.

На старта в категорията Йотов се наложи с ипон над Адам Анастасопулос (Гърция), преодоля Александър Мартинчук (Украйна) със златна точка, наложи се и над литовеца Антони де Ангелис, също с ипон, а на полуфинала победи Адис Орозмаматов (Киргизстан).

За златото ще излезе и Виктор Скерлев при 73-килограмовите, след като също записа 4 победи. Негов съперник ще бъде Етарн Нарн (Великобритания).

Скерлев победи в първия кръг италианеца Федерико Босис, след като противникът му получи трето предупреждение, наложи се и над Амит Бобович (Израел), а в полуфиналите победи с ипон Дардан Сена (Косово).

При жените Ирина Железарска ще спори за бронза в категория над 78 кг. Нейна противничка ще бъде Кинга Волжак (Полша).

За бронза ще излезе и Йоана Манова срещу Агата Шафран (Полша) в категория до 63 кг.

# Виктор Скерлев #Боян Йотов

Фотофиниш определи победителя в Рогла при мъжете, трети пореден триумф за Цубаки Мики при дамите
Фотофиниш определи победителя в Рогла при мъжете, трети пореден триумф за Цубаки Мики при дамите
Владимир Зографски преодоля квалификацията във Вилинген Владимир Зографски преодоля квалификацията във Вилинген
Чете се за: 01:27 мин.
Спортни новини 31.01.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 31.01.2026 г., 12:25 ч.
Миряна Калмикова в предаването "Аз съм“ Миряна Калмикова в предаването "Аз съм“
Чете се за: 04:02 мин.
Германия си уреди финал с Дания на eвропейското първенство по хандбал Германия си уреди финал с Дания на eвропейското първенство по хандбал
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп срещу Картър и Мърфи срещу Робъртсън на полуфиналите на German Masters Тръмп срещу Картър и Мърфи срещу Робъртсън на полуфиналите на German Masters
Чете се за: 02:22 мин.

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Замърсяване с мазут по ивицата в северната част на варненския плаж Кабакум (СНИМКИ) Замърсяване с мазут по ивицата в северната част на варненския плаж Кабакум (СНИМКИ)
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Край на блокадата: Преустановен е протестът на тежкотоварните превозвачи по границите Край на блокадата: Преустановен е протестът на тежкотоварните превозвачи по границите
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Големи части на Украйна са без ток, метрото в Киев спря работа Големи части на Украйна са без ток, метрото в Киев спря работа
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Напрежението САЩ – Иран: Взрив в иранско пристанище,...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има следващата седмица
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Температурата в Москва падна под минус 20°
Чете се за: 00:32 мин.
По света
