Двама българи ще участват във втория ден на световното първенство по лека атлетика в зала

Станислав Станков и Александра Начева ще участват във втория ден на световното първенство по лека атлетика в зала.

Станков ще участва в сериите на 60 метра с препятствия при мъжете. Българският лекоатлет ще излезе на пистата около 11:20 часа, когато започва и прякото предаване по БНТ 3 и ТУК. Пет години след първото си участие на голям шампионат, което отново беше в Торун, Станислав Станков се завръща сред участниците на 60 м с препятствия, този път на световно първенство.

Вечерната сесия започва в 19:25 часа, отново в ефира на БНТ 3 и ТУК. Около 20:38 часа Александра Начева ще участва в надпреварата в тройния скок при жените. Тя е единствената дама в отбора на България. Лекоатлетката се завръща в сектора за троен скок след 21-месечно отсъствие от голямата сцена поради контузия. Пловдивчанката направи три състезания в подножието на 14 м и амбицията ѝ е именно в Полша да премине заветната граница.

