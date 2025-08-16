БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Чете се за: 00:27 мин.
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

Двама българи спечелиха титли на турнир по бокс в Сараево

Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Освен двата златни медала, родните боксьори завоюваха две сребърни отличия и едно бронзово.

Владимир Давидов
Снимка: БФ Бокс
Владимир Давидов и Роселин Бачевски спечелиха златни медали на международния турнир „Мустафа Талиджан“ в Сараево (Босна и Херцеговина).

В категория до 65 килограма Давидов бе категоричен срещу представителя на домакините Реян Якупович. Играта му донесе и приза за най-добър боксьор, което е огромно признание в конкуренцията на национали от 20 държави.

При най-тежките (+90 кг) Бачевски пък не остави шанс на боксьора от Косово – Рахмани Луан.

Освен двата златни медала, България грабна и две сребърни отличия. Те отидоха в ръцете на Джан Фикрет (50 кг) и Николай Иванов (85 кг). С бронз се поздрави Октай Назифов (50 кг).

Отборът ни бе воден от треньорите Александър Александров и Фикрет Ереджебов.

