Двама българи спечелиха титли на турнир по бокс в Сараево

Владимир Давидов и Роселин Бачевски спечелиха златни медали на международния турнир „Мустафа Талиджан“ в Сараево (Босна и Херцеговина).

В категория до 65 килограма Давидов бе категоричен срещу представителя на домакините Реян Якупович. Играта му донесе и приза за най-добър боксьор, което е огромно признание в конкуренцията на национали от 20 държави.

При най-тежките (+90 кг) Бачевски пък не остави шанс на боксьора от Косово – Рахмани Луан.

Освен двата златни медала, България грабна и две сребърни отличия. Те отидоха в ръцете на Джан Фикрет (50 кг) и Николай Иванов (85 кг). С бронз се поздрави Октай Назифов (50 кг).

Отборът ни бе воден от треньорите Александър Александров и Фикрет Ереджебов.