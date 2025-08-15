БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Двама души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София

При инцидента загина сирийски гражданин, който е пътувал в автобуса

Двама души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
От ВМА съобщиха, че двама души са с опасност за живота след тежката каатстрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София между булевардите "Константин Величков" и "Възкресение". При инцидента загина сирийски гражданин, който е пътувал в автобуса.

В спешното отделение първоначално са докарани четирима души. Трима от тях са хоспитализирани - двама в Реанимация с опасност за живота, един - в Клиника по неврохирургия. След направените консултации със съответните специалисти е констатирано, че за четвъртия пострадал не се налага болнично лечение.

