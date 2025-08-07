БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Двама души се удавиха в морето край Слънчев бряг

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази
хотелиерите слънчев бряг недоволни заради неизплатени средства настаняване украински бежанци
Слушай новината

Двама души загубиха живота си в морето през вчерашния днес. И двата инцидента са от плажа на курорта Слънчев бряг.

Около 10:30 ч. в Районно управление - Несебър е получено съобщение, че пред дискотека на плажната ивица спасителят на пост №4 извадил от морето мъж в безпомощно състояние. Дошлият на мястото медицински екип констатирал смъртта на мъжа, на видима възраст между 60 и 70 години.

Около 15.30 ч. в полицията е получено съобщение за инцидент в района на плажа пред хотел в Слънчев бряг, при който спасителя на пост №20 извадил от морето мъж в безпомощно състояние. Въпреки оказаната му спешна медицинска помощ, мъжът починал. Установено е, че тялото е на 93-годишен полски гражданин. Откарано е е за аутопсия.

По двата случая е образувано досъдебно производство.

#двама удавени #слънчев бряг

Последвайте ни

ТОП 24

Кабинетът одобри създаването на "Магазин за хората"
1
Кабинетът одобри създаването на "Магазин за хората"
Откриха тяло на мъж край Националния стадион в София
2
Откриха тяло на мъж край Националния стадион в София
НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки
3
НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки
Къде е трябвало да бъдат разпространявани фалшивите евро и произведени ли са в България?
4
Къде е трябвало да бъдат разпространявани фалшивите евро и...
Катастрофа между кола и камион временно блокира пътя за Велинград
5
Катастрофа между кола и камион временно блокира пътя за Велинград
Връщаме се към жегата и жаркото слънце: Живакът отново удря 38°
6
Връщаме се към жегата и жаркото слънце: Живакът отново удря 38°

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
3
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
"Дядо Господ е с нас": Със сълзи на очи хората от Плоски се завърнаха у дома
4
"Дядо Господ е с нас": Със сълзи на очи хората от Плоски...
Шефът на пожарната: Огънят в Пирин е овладян, всички тежки пожари на територията на страната са локализирани
5
Шефът на пожарната: Огънят в Пирин е овладян, всички тежки пожари...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
6
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...

Още от: Регионални

Катинар на храма: Жители на село Бураново недоволстват, че новоназначеният свещеник заключва обновената от тях църква
Катинар на храма: Жители на село Бураново недоволстват, че новоназначеният свещеник заключва обновената от тях църква
От днес Плевен минава на воден режим и през деня От днес Плевен минава на воден режим и през деня
Чете се за: 00:32 мин.
Ден преди крайния срок за обозначаване на цените в лева и в евро: Готови ли са търговците? Ден преди крайния срок за обозначаване на цените в лева и в евро: Готови ли са търговците?
Чете се за: 02:15 мин.
Продължава гасенето на пожара в Пирин Продължава гасенето на пожара в Пирин
Чете се за: 00:30 мин.
Пловдивският отряд за реакция при бедствия има нужда от нови членове Пловдивският отряд за реакция при бедствия има нужда от нови членове
Чете се за: 01:02 мин.
Пазарджишко село монтира камери, за да се справи с незаконните сметища Пазарджишко село монтира камери, за да се справи с незаконните сметища
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Икономическа полиция със съвети как да разпознаем фалшивото евро Икономическа полиция със съвети как да разпознаем фалшивото евро
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Ще има ли среща Тръмп - Зеленски - Путин? Ще има ли среща Тръмп - Зеленски - Путин?
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Мярката на подпалвача на пожара във Велико Търново ще гледа...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Слънчево време ни очаква днес, на места ще превали
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Влизат в сила новите американски мита за 69 държави, ЕС ще се...
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Колекционерски търг: Очаква се мечът на Дарт Вейдър да се продаде...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ