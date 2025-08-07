Двама души се удавиха в морето край Слънчев бряг

Двама души загубиха живота си в морето през вчерашния днес. И двата инцидента са от плажа на курорта Слънчев бряг.

Около 10:30 ч. в Районно управление - Несебър е получено съобщение, че пред дискотека на плажната ивица спасителят на пост №4 извадил от морето мъж в безпомощно състояние. Дошлият на мястото медицински екип констатирал смъртта на мъжа, на видима възраст между 60 и 70 години.

Около 15.30 ч. в полицията е получено съобщение за инцидент в района на плажа пред хотел в Слънчев бряг, при който спасителя на пост №20 извадил от морето мъж в безпомощно състояние. Въпреки оказаната му спешна медицинска помощ, мъжът починал. Установено е, че тялото е на 93-годишен полски гражданин. Откарано е е за аутопсия.

По двата случая е образувано досъдебно производство.