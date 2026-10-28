Двама мъже са обвинени в имотна измама с неистински нотариални актове

Двама мъже са обвинени в имотна измама и документни престъпления след акция на столичната полиция. Мъжете - на 39 и 48 години, са задържани за срок до 72 часа, а прокуратурата ще поиска от съда да ги остави за постоянно в ареста.

По данни на Софийската районна прокуратура на 19 август двамата заблудили мъж, че 48-годишният е собственик на имоти в столичните квартали „Студентски град“ и „Малинова долина“, а 39-годишният е упълномощен да ги продаде. Пострадалият превел 5000 евро капаро, след което имотите не му били прехвърлени.

Разследването започнало след оперативна информация за предполагаемо документно престъпление. При проверка в нотариална кантора брокер представил нотариален акт от 1993 г. за два съседни поземлени имота с обща площ около 4000 кв. метра, съобщиха от Софийската районна прокуратура. Целта била да бъде съставен констативен нотариален акт, с който като собственици да бъдат вписани наследниците на човек, който не е действителният собственик на имотите. Установено е, че представеният документ е неистински.

Снимки: СДВР

При акцията в нотариалната кантора били задържани 48-годишният мъж и 42-годишен брокер. Още трима мъже - на 39, 54 и 55 години, били задържани в автомобил наблизо, съобщават от СДВР.

При последвалите претърсвания в автомобила и в три апартамента в София са иззети оригинали и копия на неистинския нотариален акт, други нотариални актове и скици на имоти, документи, печати и други материали. Сред тях бил и печатът, използван за изготвянето на фалшивия документ.

Според прокуратурата 39-годишният мъж е обвинен и за съставяне на неистински официален документ в съучастие с неустановено лице, както и за държане на нотариален печат, използван за изготвяне на неистински документи. 48-годишният е обвинен и за съзнателно използване на фалшивия нотариален акт.

По случая се води досъдебно производство за пет престъпления. Работата по документиране на престъпната дейност продължава под надзора на Софийската районна прокуратура.