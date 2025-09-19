БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Двама млади българи продължават в баскетболните първенства на Италия

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
И двамата състезатели играят на позициите тежко крило и център.

Теодора Големанска
Снимка: сайт на Юве Трани Баскет
Италианският втородивизионен Юве Трани Баскет привлече като ново попълнение българската баскетболистка от Локомотив (София) Теодора Големанска, написа регионалният ежедневник "Ил Джорнале ди Трани".

Големанска е определяна като изгряваща звезда на българския баскетбол и е родена през 2007 в София. Започнала е да тренира усилено на десетгодишна възраст. Може да играе като център или тежко крило, като заради физиката си има сериозно преимущество под кошовете.

Големанска е играла за Локомотив и е преминала през националните отбори на България във всички възрастови групи. Високата 182 см състезателка е играла още за Левски и Ботев Ботев 2012 в България.

А междувременно Есети Баскет Терни обяви привличането в състава си българския младежкия национал Мартин Ковачев, съобщиха от италианския баскетболен клуб от Серия С.

204-сантиметровият Ковачев, който може да играе на позициите тежко крило и център, е роден на 10 април 2004 година в Сливен. Има мачове за юношеските национални селекции на България и за младежите до 20 години.

Той пристига в Италия през сезон 2018/2019 в школата на Трапани, с който дебютира в Серия А2. В последствие защитава цветовете на Таранто, Оледжо Баскет и Бриндизи.

Ковачев започна подготовка с новите си съотборници вчера, а може да направи дебют още утре в контролата срещу Атомика Сполето.

