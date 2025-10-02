Двама русенци дават началото на българското участие на световния шампионат по вдигане на тежести

Двама русенци ще поставят началото на българското участие на световното първенство по вдигане на тежести за мъже и жени в Норвегия.

Дениз Данев и Ангел Русев ще излязат на състезателния подиум на 3 октомври, петък. Данев ще се състезава в група Б, която стартира в 13:00 часа българско време, а Русев ще вдига в група А, която започва в 20:30 часа.

Във Фьорде за първи път ще влязат в сила новите категории във вдигането на тежести. Русенците ще участват в надпреварата между най-добрите щангисти в света при най-леките - в категория до 60 килограма.