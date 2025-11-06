БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Две българки станаха вицешампионки на балканското по спортна гимнастика

Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Отличията дойдоха във възрастови групи 14-15 години и 10-11 години.

Две българки станаха вицешампионки на балканското по спортна гимнастика
Снимка: Facebook / Българска федерация по гимнастика
Слушай новината

Два сребърни медала спечелиха българските състезателки на финалите на отделните уреди на балканското първенство по спортна гимнастика в Задар (Хърватия).

Във възрастова група 14-15 години шампионката в многобоя Кристин Кръстева стана втора на смесена успоредка с 10.650 точки и се нареди шеста на прескок с оценка 11.900 и шеста на земя с 10.700 точки.

При 12-13-годишните Биляна Банева е пета на греда с 11.700 и пета на земя с 11.300 точки.

Деа Митрева взе сребро на греда при 10-11-годишните, след като беше оценена с 11.250 точки и се класира шеста на прескок с 11.475.

По-рано днес в мъжкото направление България има един златен, два сребърни и един бронзов медал.

#Деа Митрева #Балканско първенство по спортна гимнастика за юноши и девойки 2025 г. #Кристин Кръстева #спортна гимнастика

