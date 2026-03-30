Две баскетболистки на Монтана 2003 с място в Идеалната петица на Финалната четворка в Адриатическата лига

Две баскетболистки на Монтана 2003 намериха място в Идеалната петица на Финалната четворка в Адриатическата лига, която се проведе в Подгорица. Това са Радостина Христова и Даниела Уолън Морильо. Двете бяха сред основните фактори за историческия триумф на „белите“, които на финала надделяха над Цинкарна Целе с 69:66 в „Бемакс Арена“. Така действащите шампионки в женската А група за първи път завоюваха трофея.

Както знаем, българката стана и MVP на заключителния турнир в Адриатика. Още една баскетболистка на Монтана заслужи признание за своето представяне – Дения Дейвис-Стюърт. Американката бе над всички при борбите. Центърът завърши със средно по 12.0 овладени под двата ринга топки.

Компания на Христова и Морильо правят още Шоунта Шоу от Цинкарна Целе, Изабел Вержао от Партизан 1953 и Зорана Радонич от Будучност. Шоу бе над всички при реализаторите със средно по 21.5 точки, докато Радонич завърши на върха при асистенциите с по 4.5.