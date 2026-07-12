Две поред за баскетболните национали до 18 г. в подготовката

Българският национален отбор по баскетбол за юноши до 18-годишна възраст добави втори пореден успех на свята сметка преди старта на европейското първенство в Трентино, Дивизия А. Селекцията на Веселин Веселинов се наложи над Северна Македония с 85:75 във втората контрола, изиграна в „Арена Ботевград“.

Припомняме, че преди по-малко от 24 часа българите отказаха северномакедонците с 87:77 в първата проверка на ботевградска територия. По този начин младите „лъвове“ имат две победи и четири загуби в своята подготовка за шампионата на Стария континент, който ще стартира в края на юли.

За българския тим предстоят още две контроли, които ще бъдат на 17 и 18 юли, когато ще премерят сили с Великобритания в Ботевград.

Гостите успяха да наложат волята си за минимален превес през първото полувреме, спечелено с 42:41. Домакините отговориха на предизвикателството в хода на третата част и се пребориха за обрат, повеждайки с 5 точки след 30 минути игра. Във финалната десетка българите погледнаха смело към двуцифрения аванс, който удържаха до края.