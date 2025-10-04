Две поред за Сасуоло в Серия А

Сасуоло постигна втори пореден успех в Серия А. Тимът спечели минимално при гостуването си на Верона с 1:0 в мач от шестия кръг.

Андреа Пинамонти отбеляза единствения гол в мача в 71-ата минута. Нападателят изпълни дузпа, която бе спасен от вратаря Лоренцо Монтипо, но при добавката бе точен.

В 16-тата минута бе отсъден наказателен удар в полза на Верона за игра с ръка на Крисчън Волпато, но след намесата на асистент съдиите, реферът промени решението си и отмени дузпата.

В 61-ата минута отново имаше подобна ситуация този път за Сасуоло, но отново не бе отсъдена дузпа.