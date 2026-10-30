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Две световни титли за България на първенството по триатъл във Фуншал

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Спорт
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Страната ни се поздрави с общо седем медала от шампионата.

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Българи спечели две отборни световни титли на световното първенство по триатъл във Фуншал, Мадейра. Със златото се окичиха Тодор Михалев, Томас Григоров и Йоан Атанасов изкачиха България на най-високото стъпало на почетната стълбичка при мъжете. Втората световна титла дойде при младежи под 22 години, където над всички бяха Георги Илиев, Лъчезар Чакъров и Стиван Георгиев.

Страната ни спечели и четири сребърни медала. Тодор Михалев грабна отличието на финала в индивидуалното с време 13:59.40, оставайки само на 2.8 секунди от златото. На смесената щафета (младежи до 22 г.) Йоана Руменова и Георги Илиев сътвориха фурор, преборвайки се за медала с време 17:19.70, оставяйки далеч зад себе си силната международна конкуренция. При смесената щафета (мъже и жени) Никол Иванова и Тодор Михалев се раздаде до последната секунда, устоя на натиска на конкурентите и извоюва сребърните медали на планетата в най-престижния старт (16:49.80). Освен това Георги Илиев демонстрира силно бягане и стрелба, като издържа на натиска на конкуренцията и извоюва индивидуалния бронзов медал в света с време 15:00.60 при младежите под 22 г.

На крачка от подиума останаха юношите до 17 години (отборни), като направи изключително силно и сплотено състезание, завършвайки на четвъртата позиция.

От своя страна Никол Иванова приключи в Топ 6 при жените с време 16:30.10. Никол Тодорова приключи сред шестте най-добри при девойките до 22 г. с време 16:30.10. Михаил Чалъков пък бе сред седемте най-добри при младежите със 17:44.80. При смесената младежи до 15 г. Йоана Попова и Александър Мерджов заеха седмата позиция с 13:42.90. Силното представяне допълни Стиван Георгиев, който записа осма позиция с време от 14:44.20 при мъжете в индивидуалния финал. При мъжете Томас Григоров се нареди осми в индивидуалния финал. Родното присъствие бе допълнено от Йоан Андонов при юношите U17 с 9-та позиция в света и време от 13:22.60. Йоана Попова приключи девета при девойките с 09.39.90 при девойките. При юношите до 17 г. Лъчезар Чакъров е 11-ти с 13:26:50, а Александър Мерджов е 11-ти при момчетата до 13 г. Йоан Атанасов е 12-и при мъжете с 15:10.50.

В състезанието участие взеха още Стилиян Грехов, който финишира 15:10.50 за 21-а позиция при 17-годишните момчета, а Александър Върбанов е 26-и в света

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