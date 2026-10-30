Две световни титли за България на първенството по триатъл във Фуншал

Българи спечели две отборни световни титли на световното първенство по триатъл във Фуншал, Мадейра. Със златото се окичиха Тодор Михалев, Томас Григоров и Йоан Атанасов изкачиха България на най-високото стъпало на почетната стълбичка при мъжете. Втората световна титла дойде при младежи под 22 години, където над всички бяха Георги Илиев, Лъчезар Чакъров и Стиван Георгиев.

Страната ни спечели и четири сребърни медала. Тодор Михалев грабна отличието на финала в индивидуалното с време 13:59.40, оставайки само на 2.8 секунди от златото. На смесената щафета (младежи до 22 г.) Йоана Руменова и Георги Илиев сътвориха фурор, преборвайки се за медала с време 17:19.70, оставяйки далеч зад себе си силната международна конкуренция. При смесената щафета (мъже и жени) Никол Иванова и Тодор Михалев се раздаде до последната секунда, устоя на натиска на конкурентите и извоюва сребърните медали на планетата в най-престижния старт (16:49.80). Освен това Георги Илиев демонстрира силно бягане и стрелба, като издържа на натиска на конкуренцията и извоюва индивидуалния бронзов медал в света с време 15:00.60 при младежите под 22 г.

На крачка от подиума останаха юношите до 17 години (отборни), като направи изключително силно и сплотено състезание, завършвайки на четвъртата позиция.

От своя страна Никол Иванова приключи в Топ 6 при жените с време 16:30.10. Никол Тодорова приключи сред шестте най-добри при девойките до 22 г. с време 16:30.10. Михаил Чалъков пък бе сред седемте най-добри при младежите със 17:44.80. При смесената младежи до 15 г. Йоана Попова и Александър Мерджов заеха седмата позиция с 13:42.90. Силното представяне допълни Стиван Георгиев, който записа осма позиция с време от 14:44.20 при мъжете в индивидуалния финал. При мъжете Томас Григоров се нареди осми в индивидуалния финал. Родното присъствие бе допълнено от Йоан Андонов при юношите U17 с 9-та позиция в света и време от 13:22.60. Йоана Попова приключи девета при девойките с 09.39.90 при девойките. При юношите до 17 г. Лъчезар Чакъров е 11-ти с 13:26:50, а Александър Мерджов е 11-ти при момчетата до 13 г. Йоан Атанасов е 12-и при мъжете с 15:10.50.

В състезанието участие взеха още Стилиян Грехов, който финишира 15:10.50 за 21-а позиция при 17-годишните момчета, а Александър Върбанов е 26-и в света