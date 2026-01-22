БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
Чете се за: 04:07 мин.
Хорърът "Грешници" получи рекордните 16 номинации
Чете се за: 07:35 мин.
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на правителството
Чете се за: 07:37 мин.
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
Чете се за: 00:40 мин.
Правителството даде мандат на премиера за подписване
Чете се за: 04:47 мин.
МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция
Чете се за: 01:20 мин.
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир
Чете се за: 01:30 мин.

Двоен триумф за Франция на Световната купа по биатлон в Ново Место

Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Ерик Перо стана победител в съкратената индивидуална дисциплина на 15 километра за мъже.

Двоен триумф за Франция на Световната купа по биатлон в Ново Место
Французинът Ерик Перо стана победител, а неговият сънародник Емилиен Жаклен се нареди втори в съкратената индивидуална дисциплина на 15 километра за мъже от Световната купа по биатлон в чешкия зимен център Нове Место. Това е последен кръг преди Олимпийските игри в Италия през месец февруари.

Перо, който е настоящият световен шампион в индивидуалната дисциплина на 20 км, повали всичките 20 мишени и измина трасето за 36:30.6 минути. За 24-годишния французин това е втори успех за сезона и шести в кариерата.

„Не стрелях добре през последните две седмици, така че просто се фокусирах върху себе си, за да стрелям добре. Знам, че мога да стрелям добре, просто трябваше да се съсредоточа отново“, каза той пред телевизия ARD.

Жаклен остана на 41.8 секунди, а трети финишира Лукас Хофер (Италия) с пасив от 54.1. И двамата също нямаха пропуск на рубежа.

Лидерът за Световната купа Томасо Джакомел (Франция) остана едва 10-ти с четири пропуснати мишени.

България участва с втория си отбор и националите останаха извън първите 75, тъй като най-добрите състезатели са на лагер преди Игрите в Италия.

С най-предно класиране днес е Васил Зашев - 79-и с пет грешки в стрелбата, Георги Джоргов е 82-и също с пет пропуска, Валентин Карабаджаков се нареди 97-и с 9, а последен, 98-и е Веселин Белчински, който не успя 11 пъти на рубежа. За Карабаджаков и Белчински това е дебют в старт от Световната купа.

В генералното класиране води след 13 от 21 старта за сезона води Томазо Джакомел със 767 точки, следван от Ерик Перо със 744 точки, а трети е шведът Себастиан Самуелсон, който има 640. Най-предно класираният българин е Владимир Илиев - 55-и с 39 точки.

Утре в Нове Место предстои къса индивидуална дисциплина за жени на 12.5 км.

#Ерик Перо

Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на заседанието заради липсата на кворум
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на...

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно

Националите до 20 г. по хокей на лед сразиха Турция на световното
Националите до 20 г. по хокей на лед сразиха Турция на световното
Владимир Зографски преодоля със 17-и резултат квалификациите за първия рунд на световното първенство по ски полети в Оберстдорф
Чете се за: 01:15 мин.
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 18:40 мин.
Два билета на цената на един за церемонията по откриването на Игрите в Милано/Кортина за лица до 26-годишна възраст
Чете се за: 00:57 мин.
Поредното издание на Витоша зимен фест ще се проведе през хижа Алеко
Чете се за: 04:52 мин.
Кристиан Георгиев: Страшно много ме боли кръста, но стиснах зъби и спечелих
Чете се за: 00:55 мин.

България се присъедини към Съвета за мир с мандат на правителството
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на правителството
Чете се за: 07:37 мин.
По света
Политическите реакции у нас след подписването на Хартата на Съвета за мир
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
НСИ са против да се ползват данните от последното преброяване за избирателните списъци
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на заседанието
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
След ледения дъжд в Русе: Над 100 души пострадаха при падания
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Как, кога и дали да се връзват психично болните пациенти
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Хорърът "Грешници" получи рекордните 16 номинации
Чете се за: 07:35 мин.
По света
