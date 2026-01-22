Двоен триумф за Франция на Световната купа по биатлон в Ново Место

Французинът Ерик Перо стана победител, а неговият сънародник Емилиен Жаклен се нареди втори в съкратената индивидуална дисциплина на 15 километра за мъже от Световната купа по биатлон в чешкия зимен център Нове Место. Това е последен кръг преди Олимпийските игри в Италия през месец февруари.

Перо, който е настоящият световен шампион в индивидуалната дисциплина на 20 км, повали всичките 20 мишени и измина трасето за 36:30.6 минути. За 24-годишния французин това е втори успех за сезона и шести в кариерата.

„Не стрелях добре през последните две седмици, така че просто се фокусирах върху себе си, за да стрелям добре. Знам, че мога да стрелям добре, просто трябваше да се съсредоточа отново“, каза той пред телевизия ARD.

Жаклен остана на 41.8 секунди, а трети финишира Лукас Хофер (Италия) с пасив от 54.1. И двамата също нямаха пропуск на рубежа.

Лидерът за Световната купа Томасо Джакомел (Франция) остана едва 10-ти с четири пропуснати мишени.

България участва с втория си отбор и националите останаха извън първите 75, тъй като най-добрите състезатели са на лагер преди Игрите в Италия.

С най-предно класиране днес е Васил Зашев - 79-и с пет грешки в стрелбата, Георги Джоргов е 82-и също с пет пропуска, Валентин Карабаджаков се нареди 97-и с 9, а последен, 98-и е Веселин Белчински, който не успя 11 пъти на рубежа. За Карабаджаков и Белчински това е дебют в старт от Световната купа.

В генералното класиране води след 13 от 21 старта за сезона води Томазо Джакомел със 767 точки, следван от Ерик Перо със 744 точки, а трети е шведът Себастиан Самуелсон, който има 640. Най-предно класираният българин е Владимир Илиев - 55-и с 39 точки.

Утре в Нове Место предстои къса индивидуална дисциплина за жени на 12.5 км.