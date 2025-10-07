БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Двоен успех за България на Европейското първенство по шахмат в Батуми

Деца
Нургюл Салимова
Българските национални отбори по шахмат при жените и мъжете записаха победи във втория кръг на Европейското отборно първенство в Батуми, Грузия.

Женският тим, който защитава титлата си от Будва 2023, се наложи над Нидерландия с 2,5:1,5.
Победи донесоха Нургюл Салимова и Виктория Радева, докато Антоанета Стефанова завърши реми. Българките запазиха пълен актив от 4 мач-точки след успеха си и над Чехия в първия кръг.

При мъжете националите постигнаха първа победа – 2,5:1,5 срещу Исландия.
Мартин Петров и Момчил Петков записаха победи, Радослав Димитров завърши реми, а Аркадий Найдичдопусна поражение.

В следващия, трети кръг, българките ще се изправят срещу Швейцария, а мъжете – срещу Белгия.

