Двукратният победител от Джиро д‘Италия Иван Басо ще участва в състезание, организирано от старозагорския колоездачен клуб „Верея“

„Гран Фондо България“ ще се проведе на 20 и 21 юни във Велинград и е за любители.

Двукратният победител от Джиро д'Италия Иван Басо ще участва в състезание, организирано от старозагорския колоездачен клуб „Верея"
Двукратният победител от Джиро д‘Италия и легенда в колоезденето Иван Басо (Италия) ще участва в състезанието „Гран Фондо България“, което е организирано от старозагорския колоездачен клуб (КК) „Верея“. Това съобщи за БТА президентът на клуба Стефан Христов, който е шампион в колоездачната обиколка на България през 2015 г. и последният български колоездач, участвал на Олимпийски игри.

„Гран Фондо България“ ще се проведе на 20 и 21 юни във Велинград и е за любители. Всеки желаещ вече може да се запише, защото регистрацията е отворена в официалния сайт на събитието. Надпреварата е за колоездачи над 15-годишна възраст в категориите мъже и жени. Предвидени са две дисциплини – Гран Фондо с дистанция 140 километра и Медио Фондо с дистанция 70 километра. Призовата тройка в дългата дистанция получава квота за световното първенство за любители, което тази година ще се проведе в Япония, уточни Стефан Христов.

Той разказа, че във вчерашния ден е провел среща с Иван Басо, който е в България със своя отбор, участник в Джиро д‘Италия, и легендарният колоездач ще бъде партньор и основно лице на състезанието.

„Записахме и специално обръщение от него към участниците. В деня преди състезанието организираме детско и семейно каране с маршрут от 1200 метра, преди което Иван Басо ще се срещне с всички деца и фенове, ще покаже купата от Джиро д‘Италия и ще се снима с всеки желаещ. В самото състезание той ще участва в Медио Фондо, за да подобри още повече атмосферата и да вдигне адреналина у състезателите“, посочи Стефан Христов и допълни, че в програмата на „Гран Фондо България“ са предвидени велосипедно изложение, среща с още професионални колоездачи, партита и още изненади за всички присъстващи.

Стефан Христов пожела успех на отбора на Иван Басо в тазгодишното издание на Джиро д‘Италия, което ще започне в Несебър на 8 май, а първите три етапа ще бъдат на територията на България, като колоната ще премине през Бургас, Велико Тръново и Пловдив, за да финишира на 10 май в София. Той коментира, че неговият фаворит за краен победител в състезанието обаче е Йонас Вингегор (Дания).

„Както винаги, ще следя цялата обиколка с интерес. Дълги години очаквах състезанието да дойде и в България. За наше щастие това се случи и считам, че събитието ще даде много за колоезденето в България във всеки аспект. Най-вероятно ще запали по спорта повече малки деца и това е чудесно. Рекламата за цялата държава също е безспорна и ще бъде плюс за целия спорт в страната“, каза бившият професионален колоездач.

Той обясни, че не очаква сериозна развръзка в първите три етапа.

„Покрай морето предполагам, че ще бъде доста ветровито, но участват много опитни състезатели и съм сигурен, че всичко ще премине гладко и без проблеми. Трасето е интересно, но по мое мнение победителят ще бъде определен на по-късен етап“, коментира Стефан Христов.

Христов представи и КК „Верея“, който е създаден през 2017 г.

„Започнахме с много деца, които тренират, но към момента техният брой не е голям. Имаме намерение в най-скоро бъдеще отново да наблегнем и да обърнем сериозно внимание на най-малките, за да ги подготвяме за големи състезания. Постигнали сме редица държавни и международни победи. В момента разполагаме с по един състезател в категориите „Елит“ и „Мастърс“ при мъжете“, посочи президентът на клуба.

По неговите думи условията за тренировки в България към момента не са особено добри в сравнение с времето, когато Христов е бил професионален състезател.

„Движението е все по-натоварено и това определено пречи за тренировки и подготовка. Ние винаги спазваме правилата за движение и се стараем да не пречим на останалите“, каза още Стефан Христов.

Освен „Гран Фондо България“, КК „Верея“ организира и състезанието „Лозарски пътища“ в село Могилово.

