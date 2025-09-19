Еди Хау: Гордеем се, че не се предадохме срещу Барселона до самия край

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау изрази разочарованието си от поражението с 1:2 у дома срещу Барселона в Шампионската лига.

Новото попълнение на "черно-белите" Ник Волтемаде остана на пейката, но се включи като резерва след почивката, а с два гола за каталунците се отличи Маркъс Рашфорд.

"Бяхме в мача, но не успяхме да победим. Това е наистина разочароващо. Лошо е, че не реализирахме първия гол в мача. Това беше решителният момент за крайния изход. Имахме доста шансове да го направим. Представихме се смело и открито, но може би на моменти ни липсваше качеството. Точно то трябваше да ни осигури победа и три точки", заяви Хау пред медиите след края на двубоя.

Според него играта в защита е коствала на отбора по-добър резултат.