Еди Хау: Гордеем се, че не се предадохме срещу Барселона до самия край

Мениджърът вярва, че загубата от каталунците ще бъде ценен урок за възпитаниците му.
Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау изрази разочарованието си от поражението с 1:2 у дома срещу Барселона в Шампионската лига.
Новото попълнение на "черно-белите" Ник Волтемаде остана на пейката, но се включи като резерва след почивката, а с два гола за каталунците се отличи Маркъс Рашфорд.
"Бяхме в мача, но не успяхме да победим. Това е наистина разочароващо. Лошо е, че не реализирахме първия гол в мача. Това беше решителният момент за крайния изход. Имахме доста шансове да го направим. Представихме се смело и открито, но може би на моменти ни липсваше качеството. Точно то трябваше да ни осигури победа и три точки", заяви Хау пред медиите след края на двубоя.
Според него играта в защита е коствала на отбора по-добър резултат.
"Не се справихме добре в защита, когато ни отбелязаха двете попадения. Не използвахме головите ни шансове преди почивката и след това бяхме наказани. Такива вечери са магически единствено при постигането на победа. Мачове като този определено ни помагат да подобрим представянето. Хубаво е, че не се предадохме до самия край. Гордеем се с това", допълни той.