Един час беше необходим на Изабелла Шиникова, за се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира в Шарм ел Шейх (Египет)

Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №2 в схемата българка разгроми във втория кръг с 6:2, 6:0 квалификантката Кая Найзер (Словения). Двубоят продължи само 62 минути.

Шиникова поведе с 4:0 по пътя към успеха в първия сет, а във втория не даде нито гейм на словенката.

За място на полуфиналите Шиникова ще играе срещу победителката от мача между петата поставена Виктория Милованова (Русия) и квалификантката Гала Иванович (Сърбия).

Шиникова отпадна на четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българката и Елена-Теодора Кадар (Румъния), поставени под номер 1 в схемата при дуетите, отстъпиха пред Лайма Владсон (Узбекистан) и Дария Горска (Полша) с 3:6, 4:6 за 63 минути.

Двете наваксаха пасив от 1:4 до 4:4 във втория сет, но загубиха следващите два гейма, а с това и срещата.