Един от най-големите контейнеровози в света пристигна на пристанище във Франция

Един от най-големите контейнеровози в света пристигна на пристанището "Льо Авър" във Франция за церемония по освещаването му.

Внушителният кораб плава под френски флаг и ще носи името "Нотр дам". Той е широк 62 метра, а дължината му 400 метра. Независимо от гигантските размери, контейнеровозът се обслужва само от 30 моряци.

Друга негова характеристика е, че той се задвижва от втечнен газ, което го прави по-екологичен транспорт. Ако контейнерите, които корабът превозва бъдат подредени в права линия, ще се образува колона с дължина 145 километра.