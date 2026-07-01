Германската прокуратура повдигна обвинения за взривяването на „Северен поток“

Германската прокуратура повдигна обвинения срещу украински гражданин за взривяването на газопроводите „Северен поток“ в Балтийско море през 2022 г.

Твърди се, че заподозреният е ръководил и координирал нападението срещу съоръжението за пренос на природен газ от Русия до Германия. Според германската преса обвиняемият е бил арестуван в Италия миналото лято и екстрадиран в Германия през ноември. Той отрича участие в саботажа.

Засега никой не е поел отговорност. Украйна също отрича роля в случая, който може да повлияе сериозно върху отношенията между Киев и Берлин, отбелязва Би Би Си.