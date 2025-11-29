БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Една от надеждите на САЩ за медал от Милано/Кортина пропуска остатъка от сезона

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
23-годишната американка е контузила дясното си коляно.

Лорън Макуга
Снимка: БТА
Американската състезателка по ски-алпийски дисциплини Лорън Макуга ще пропусне остатъка от сезона, след като получи контузия на коляното по време на тренировка в Копър Маунтин, Колорадо, съобщиха от американския ски отбор.

Една от големите надежди на САЩ за отличие на Олимпийските игри в Милано-Кортина догодина, получи контузията, докато се готвеше за старта на сезона на Световната купа 2025-26. Тя спечели бронзов медал в супергигантския слалом на световното първенство през февруари 2025 г. в австрийския курорт Заалбах.

23-годишната Макуга завърши миналия сезон на четвърто място в света на спускане и шесто в супергигантския слалом.

„Лорън Макуга падна по време на тренировка в петък сутринта и контузи дясното си коляно, което ще изисква операция“, написа американският ски отбор в социалните медии.

„Тя ще пропусне остатъка от сезона. Знаем, че ще се върне по-силна.“

Макуга и сестрите ѝ Сам и Али се бореха да се състезават в три отделни дисциплини на Олимпийските игри.

Сестри се борят за място на Зимните олимпийски игри в три различни дисциплини
Сестри се борят за място на Зимните олимпийски игри в три различни дисциплини
Чете се за: 01:12 мин.
#Световна купа по ски алпийски дисциплини 2025/26 #Милано/Кортина 2026 #Лорън Макуга #Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо 2026

