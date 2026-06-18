Едва 17% от битовите отпадъци в България се рециклират, при средно около 48% в ЕС

Битовите отпадъци в България се рециклират на ниво едва под 17% при средно около 48% в ЕС, каза министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова по време на Националната среща на местната и централната изпълнителна власт в София.

Относно депозитната система за опаковки от напитки министърът заяви, че няма да се допусне нито държавен, нито частен монопол. Видяхме модел, който беше 100% държавна собственост, както и такъв от 100% частна собственост. Няма да стане нито едното, нито другото. Сблъсъкът на различни лобита понякога води до невъзможността за реализиране на работещи решения. Всички имаме основен ангажимент за състоянието на хората, каза Карамфилова. Да се погрижим и за бабите в далечното село в Родопите, призова тя. Министърът посочи, че когато не е създадена адекватна система, ако един дадена напитка може да струва евро, след като си върне центовете депозит, но за друг да бъде 1,10 евро.

Министърът отбеляза и наказателната процедура във връзка с нарушението, за което държавата ни носи тежестта, за такса битови отпадъци и прилагане на принципа "замърсителят плаща". Тя е в много напреднал етап и до две години най-вероятно България ще получи осъдително решение и тогава никой няма да излезе чист от тази ситуация, защото не само, че имаме забавяне относно такса битови отпадъци, а тогава наказателната процедура ще я платим всички ние, каза още Карамфилова.