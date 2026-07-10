ЕК: Инстаграм и Фейсбук нарушават европейското законодателство

Европейската комисия заяви, че Мета нарушава европейския Законодателен акт за цифровите услуги заради пристрастяващия дизайн на Инстаграм и Фейсбук. Предварителната оценка от разследването на ЕК се фокусира върху функции като безкрайно превъртане, автоматично възпроизвеждане, известия за натискане и силно персонализирани системи за препоръчване на платформите.

Разследването на Комисията показва, че Мета не е оценила адекватно рисковете от своя дизайн, водещ до пристрастяване, за физическото и психическото благосъстояние на ползвателите, включително малолетните и непълнолетните лица и уязвимите пълнолетни лица.

Мета не е взела предвид някои характеристики на дизайна на Инстаграм и Фейсбук, като например силно персонализирани препоръки, автоматично възпроизвеждане и безкраен скрол, които постоянно показват на потребителите ново съдържание. Тези характеристики подхранват желанието на потребителя да продължи да превърта и да премества мозъка в "автопилотен режим“, което допринася за нездравословни навици и натрапчива употреба.

Освен това Мета пренебрегва наличната информация за времето, което непълнолетните прекарват в Инстаграм или Фейсбук през нощта. Инструментите за управление на времето могат лесно да бъдат отхвърлени и не водят до значимо намаляване и контрол на използването на услугата. Комисията счита, че родителският контрол на Мета е ефективен само ако родителите и настойниците притежават подходящ технически експертен опит, както и отделят усилия и време, за да ги разберат ефективно. Това подкопава ефективността на тези мерки.

На този етап от разследването Комисията счита, че Мета трябва да въведе промени в дизайна както на Инстаграм, така и на Фейсбук. Например чрез деактивиране на ключови функции, водещи до пристрастяване, като например "автоматична игра" и "безкраен скрол" по подразбиране, прилагане на ефективни „екранни почивки по време“ и адаптиране на своята система за препоръчване, за да стане по-малко ориентирана към ангажираността. Тези предварителни констатации не предопределят крайния резултат от разследването.

Ако становището на Комисията в крайна сметка бъде потвърдено, Комисията може да издаде решение за неспазване, което може да доведе до глоба, пропорционална на естеството, тежестта, повтаряемостта и продължителността на нарушението, която може да достигне до 6 % от общия годишен световен оборот на Мета.