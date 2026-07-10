БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ДПС: Получената справка доказва, че всичко, което...
Чете се за: 05:50 мин.
Парите за пенсии и здраве: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 04:37 мин.
Справката на ГДБОП за придружителите на Делян Пеевски е...
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЕК: Инстаграм и Фейсбук нарушават европейското законодателство

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Запази
инстаграм фейсбук нарушават европейското законодателство
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Европейската комисия заяви, че Мета нарушава европейския Законодателен акт за цифровите услуги заради пристрастяващия дизайн на Инстаграм и Фейсбук. Предварителната оценка от разследването на ЕК се фокусира върху функции като безкрайно превъртане, автоматично възпроизвеждане, известия за натискане и силно персонализирани системи за препоръчване на платформите.

Разследването на Комисията показва, че Мета не е оценила адекватно рисковете от своя дизайн, водещ до пристрастяване, за физическото и психическото благосъстояние на ползвателите, включително малолетните и непълнолетните лица и уязвимите пълнолетни лица.

Мета не е взела предвид някои характеристики на дизайна на Инстаграм и Фейсбук, като например силно персонализирани препоръки, автоматично възпроизвеждане и безкраен скрол, които постоянно показват на потребителите ново съдържание. Тези характеристики подхранват желанието на потребителя да продължи да превърта и да премества мозъка в "автопилотен режим“, което допринася за нездравословни навици и натрапчива употреба.

Освен това Мета пренебрегва наличната информация за времето, което непълнолетните прекарват в Инстаграм или Фейсбук през нощта. Инструментите за управление на времето могат лесно да бъдат отхвърлени и не водят до значимо намаляване и контрол на използването на услугата. Комисията счита, че родителският контрол на Мета е ефективен само ако родителите и настойниците притежават подходящ технически експертен опит, както и отделят усилия и време, за да ги разберат ефективно. Това подкопава ефективността на тези мерки.

На този етап от разследването Комисията счита, че Мета трябва да въведе промени в дизайна както на Инстаграм, така и на Фейсбук. Например чрез деактивиране на ключови функции, водещи до пристрастяване, като например "автоматична игра" и "безкраен скрол" по подразбиране, прилагане на ефективни „екранни почивки по време“ и адаптиране на своята система за препоръчване, за да стане по-малко ориентирана към ангажираността. Тези предварителни констатации не предопределят крайния резултат от разследването.

Ако становището на Комисията в крайна сметка бъде потвърдено, Комисията може да издаде решение за неспазване, което може да доведе до глоба, пропорционална на естеството, тежестта, повтаряемостта и продължителността на нарушението, която може да достигне до 6 % от общия годишен световен оборот на Мета.

#европейско законодателство #Мета #фейсбук #Инстаграм #Европейска комисия #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Полицията издирва собственик на голям хлебозавод в Павликени
2
Полицията издирва собственик на голям хлебозавод в Павликени
Демерджиев изпраща в парламента списъка с пътувалите с Пеевски, ДПС сезира прокуратурата
3
Демерджиев изпраща в парламента списъка с пътувалите с Пеевски, ДПС...
БНТ почита паметта на поетесата Надежда Захариева
4
БНТ почита паметта на поетесата Надежда Захариева
Промениха часовете на полуфиналите при мъжете на Уимбълдън
5
Промениха часовете на полуфиналите при мъжете на Уимбълдън
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
3
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
4
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
5
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Турция забрани къпането в Черно море
6
Турция забрани къпането в Черно море

Още от: Бизнес

Цените на горивата след новите удари в Близкия изток – търговци очакват отново увеличение
Цените на горивата след новите удари в Близкия изток – търговци очакват отново увеличение
Договорът с "Райнметал" под въпрос: Според управляващите има проблем с финансирането на проекта Договорът с "Райнметал" под въпрос: Според управляващите има проблем с финансирането на проекта
Чете се за: 05:07 мин.
"Булгаргаз" е използвал 23% от капацитета по договора с "Боташ" през 2025 г. "Булгаргаз" е използвал 23% от капацитета по договора с "Боташ" през 2025 г.
7994
Чете се за: 02:42 мин.
Румен Радев: "Боташ" и "Булгаргаз" трябва да предоговорят условията на действащия договор в следващите 15 месеца Румен Радев: "Боташ" и "Булгаргаз" трябва да предоговорят условията на действащия договор в следващите 15 месеца
Чете се за: 04:47 мин.
Замразява се договорът между "Боташ" и "Булгаргаз" за 15 месеца Замразява се договорът между "Боташ" и "Булгаргаз" за 15 месеца
12310
Чете се за: 02:50 мин.
В сърцето на AI бума: Битката за чипове В сърцето на AI бума: Битката за чипове
Чете се за: 03:42 мин.

Водещи новини

Парите за пенсии и здраве: Парламентът прие на първо четене бюджета на ДОО
Парите за пенсии и здраве: Парламентът прие на първо четене бюджета...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
ДПС: Получената справка доказва, че всичко, което министър Демерджиев изнесе, е лъжа ДПС: Получената справка доказва, че всичко, което министър Демерджиев изнесе, е лъжа
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Справката на ГДБОП за придружителите на Делян Пеевски е внесена в парламента Справката на ГДБОП за придружителите на Делян Пеевски е внесена в парламента
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Финансовите министри на ЕС решават за процедурата по прекомерен дефицит за България Финансовите министри на ЕС решават за процедурата по прекомерен дефицит за България
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Смъртоносни пожари в Испания: Европа търси спасение от жегите (СНИМКИ)
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Трети ден без следа от изчезналия бизнесмен от Павликени, в акцията...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Достъпът до училищни дворове: Обмислят затягане на режима на...
Чете се за: 02:52 мин.
Регионални
Сняг посред лято заваля в Румъния (СНИМКИ)
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ