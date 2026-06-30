ЕК отпуска 3,9 милиарда евро на Украйна за дронове

Европейската комисия започва днес изплащането на 3,9 милиарда евро, които са първото плащане по първия транш от около 6 милиарда евро, предназначен за доставка на безпилотни летателни апарати за Украйна. ЕК вече отпусна първия транш от 3,2 милиарда евро на Украйна в рамките на специалната програма за макрофинансова помощ, на 25 юни.

Средствата са част от заема от 90 милиарда евро от ЕС за Украйна, от който 30 милиарда евро са бюджетна помощ, а 60 милиарда евро са за подкрепа в областта на отбраната през 2026 г. и 2027 г. През 2026 г. 28,3 милиарда евро от пакета в областта на отбраната на стойност 60 милиарда евро ще бъдат отпуснати в подкрепа на отбранителния промишлен капацитет на Украйна.

Урсула фон дер Лайен, председателят на ЕК: „Находчивостта на Украйна е в основата на нейния успех в съпротивата срещу пълномащабното нашествие на Русия. Находчивост, която искаме да подкрепим. Днес отпускаме първи транш от 3,9 милиарда евро за авангардни технологии за безпилотни летателни апарати с цел укрепване на отбраната на Украйна. И ще последват още. Тези инвестиции ще помогнат на Украйна да защити своите граждани, да защити суверенитета си и да укрепи сигурността на Европа. Европа стои твърдо до Украйна толкова дълго, колкото е необходимо за постигането на справедлив и траен мир.“

В съответствие с Регламента за подкрепа на Украйна Комисията проверява договорите, предоставени в подкрепа на това искане. Тези проверки гарантират, че финансовата помощ се използва за обществени поръчки, договорени с Комисията и държавите членки.