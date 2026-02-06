ЕК предлага 20-и пакет от санкции срещу Русия

Той обхваща енергетиката, финансовите услуги и търговията
Европейската комисия предложи днес 20-и пакет от санкции срещу Русия. Той обхваща енергетиката, финансовите услуги и търговията. ЕК предлага пълна забрана за морски услуги за руски суров петрол. Целта е да намалят допълнително приходите на Русия от енергетика и да се затрудни намирането на купувачи за нейния петрол.
ЕС ще предложи и на партньорски държави да въведат пълна забрана. Ще санкционира още 43 кораба от сенчестия флот, като общият им брой става 640. Брюксел предлага и всеобхватни забрани за предоставяне на поддръжка и други услуги за танкери и ледоразбивачи за втечнен природен газ, за да затрудни руския износ на газ.
Вторият блок от мерки включва допълнително ограничаване на банковата система на Русия и способността ѝ да създава алтернативни канали за плащане за финансиране на икономическа дейност. ЕС санкционира още 20 руски регионални банки и ще предприеме мерки срещу криптовалути, компании, които търгуват с тях, и платформи, позволяващи търговия с криптовалути. Очакват се и мерки, насочени към няколко банки в трети страни, които участват в улесняването на незаконната търговия със санкционирани стоки.
Третият блок включва затягане на ограниченията за износ към Русия на нови стоки и услуги – от каучук до трактори и услуги за киберсигурност, на стойност над 360 милиона евро. Ще се въведат и допълнителни ограничения за износ на артикули и технологии, използвани за бойните действия на Русия, като например материали, използвани за производство на взривни вещества. ЕС предлага квота за амоняк, за да ограничи съществуващия внос.
ЕС предлага по-силни правни гаранции за компаниите от ЕС, за да ги защити от нарушения на техните права върху интелектуална собственост или от несправедливо отчуждаване в Русия поради злоупотреби със съдебни решения във връзка със санкции.
ЕК припомня, че фискалните приходи на Русия от петрол и газ са спаднали с 24% през 2025 г. в сравнение с предходната година, най-ниското ниво от 2020 г. насам, което е увеличило фискалния ѝ дефицит. Приходите от петрол и газ през януари ще бъдат най-ниските от началото на войната. Лихвените проценти са 16%, а инфлацията в страната остава висока.
Европейската комисия призова държавите-членки бързо да одобрят новите санкции срещу Русия.
"Руската агресия срещу Украйна скоро ще достигне 1500 дни. През цялата минала година руските сили напредваха средно между 15 и 70 метра на ден. Те завзеха едва около 0,8% от територията на Украйна, въпреки най-високия процент на жертви, понесени от военна офанзива след Втората световна война. Докато Украйна продължава да се защитава с изключителна смелост на бойното поле, Кремъл удвоява военните престъпления, като умишлено атакува домове и гражданска инфраструктура. Енергийни съоръжения и отоплителни системи са били обект на атаки, оставяйки цели общности без електричество при минусови температури. Това не е поведение на държава, търсеща мир. Това е поведение на нация, водеща война на изтощение срещу цивилно невинно население. Тъй като в Абу Даби текат важни мирни преговори, трябва да сме наясно: Русия ще седне на масата за преговори с истински намерения, само ако бъде притисната да го направи. Това е единственият език, който Русия разбира. Ето защо днес се засилваме. Комисията предлага нов пакет от санкции - 20-ият от началото на руската агресия срещу Украйна", заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.