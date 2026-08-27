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Екатерина Александрова отпадна в Монтерей

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Спорт
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Рускинята на пусна надпреварата още във втория кръг.

Екатерина Александрова отпадна в Монтерей
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Поставената под номер 1 Екатерина Александрова отпадна във втория кръг на тенис турнира WTA 500 на твърда настилка в Монтерей, Мексико. Вицешампионката от миналия сезон загуби с 6:7 (6), 6:4, 3:6 срещу Клара Таусон за два часа и половина.

Намиращата се на 19-то място в световната ранглиста рускиня допусна пробив за 2:4 в третия сет, а датската тенисистка приключи двубоя от втората си възможност.

На четвъртфиналите Таусон ще играе срещу Даян Пари. Французойката победи Олекнандра Олийникова с 6:4, 7:6 (3).

Втората в основната схема Елизе Мертенс се класира сред най-добрите осем в Монтерей. Белгийката победи Пана Удвари (Унгария) с 6:1, 4:6, 6:3. Следващата противничка на Мертенс ще бъде Юлия Стародубцева (Украйна).

#тенис турнир в Монтерей 2026 #Клара Таусон #Екатерина Александрова

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