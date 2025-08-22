Екипът на проф. Габровски оперира момичето, което пострада след като кола се вряза в автобус

Екипът на чл.-кор. проф. д-р Николай Габровски, д.м.н. оперира 18-годишната млада жена, която пострада тежко в ПТП-то между лек автомобил и автобус на градския транспорт.

Операциите, която извършиха пироговските неврохирурзи са част поредица от сложни оперативни интервенции, през които трябва да премине пациентката.

Към момента младата жена е настанена в неврореанимацията на университетската болница "Пирогов" на апартна вентилация. Екипът на д-р Валерий Плачков осъществява 24-часово активно мониториране и реанимационни мероприятия.