БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Екоминистърът разпореди към ВиК дружествата спешно да се изпратят данни за алтернативни водоизточници

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Запази
Екоминистърът разпореди към ВиК дружествата спешно да се изпратят данни за алтернативни водоизточници
Снимка: БТА
Слушай новината

Министърът на околната среда и водите Манол Генов издаде разпореждане до четирите дирекции за басейново управление на водите да предприемат спешни мерки за преодоляване на водната криза в страната.

„Очаквам в спешен порядък басейновите дирекции в Пловдив, Варна, Плевен и Благоевград да изпратят до ВиК асоциациите и на ВиК дружествата информация с данни за алтернативни водоизточници за водоснабдяване на населените места в териториалния им обхват. Това е изключително важно да го направим без ден забавяне“, подчерта министър Генов.

Басейновите дирекции се задължават да изпратят тази информация, за да има яснота какви са алтернативните възможности на ВиК дружествата за водоснабдяване на населените места, най-вече в регионите с режим на питейно-битовото водоснабдяване. В неконсолидираните райони тази информация трябва да бъде изпратена на общините в съответния териториален обхват на всяка от басейновите дирекции.

В разпореждането на министър Генов е посочено също, че ВиК дружествата и общините е необходимо да бъдат информирани и за издадени разрешителни на ВиК операторите и използвани водни количества през предходната 2024 г. за водоснабдяване.

Разпореждането към басейновите дирекции е в изпълнение на Решение на Народното събрание за предприеманe на спешни действия за преодоляване на водната криза в Република България, прието на 3 септември т.г., и съобразно сформирания с Решение №645 на Министерския съвет от 17 септември Национален борд по водите.

#алтернативни водоизточници #екоминистърът Манол Генов #ВиК дружества

Последвайте ни

ТОП 24

България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия полуфинал на световното по волейбол
1
България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
2
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Насилие между ученички: "Агресията не се лекува с агресия – ще бъдем безкомпромисни", заяви директорката
3
Насилие между ученички: "Агресията не се лекува с агресия...
Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева
4
Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора...
Полякът Анджей Баргел - първият в света осъществил спускане със ски от К2
5
Полякът Анджей Баргел - първият в света осъществил спускане със ски...
Българка е осъдена на три години затвор в Русия
6
Българка е осъдена на три години затвор в Русия

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Политика

Липсата на кворум провали за трети пореден ден заседанието на парламента (ОБЗОР)
Липсата на кворум провали за трети пореден ден заседанието на парламента (ОБЗОР)
Президентът Радев: Появя ли се някъде - министрите на Борисов се разбягват като пилци Президентът Радев: Появя ли се някъде - министрите на Борисов се разбягват като пилци
Чете се за: 02:15 мин.
Борисов за критиките на президента: Лошо възпитание, държавен глава не може да говори така Борисов за критиките на президента: Лошо възпитание, държавен глава не може да говори така
Чете се за: 02:20 мин.
Отново без кворум: Поредно провалено заседание на Народното събрание Отново без кворум: Поредно провалено заседание на Народното събрание
Чете се за: 03:10 мин.
Росен Желязков: "Мета" има интерес да инвестира в България Росен Желязков: "Мета" има интерес да инвестира в България
Чете се за: 02:37 мин.
Венко Сабрутев, ПП-ДБ: Протестът е за България с главно "Б" и срещу диктатурата с главно "Д" Венко Сабрутев, ПП-ДБ: Протестът е за България с главно "Б" и срещу диктатурата с главно "Д"
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото догодина, ако обследваните водоизточници не са надеждни
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото догодина, ако...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за тежката водна криза Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за тежката водна криза
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Липсата на кворум провали за трети пореден ден заседанието на парламента (ОБЗОР) Липсата на кворум провали за трети пореден ден заседанието на парламента (ОБЗОР)
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Президентът Радев: Появя ли се някъде - министрите на Борисов се разбягват като пилци Президентът Радев: Появя ли се някъде - министрите на Борисов се разбягват като пилци
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Желязков пред Гутериш: България приветства инициативата ООН-80 като...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Проф. Христо Пимпирев: „България върви към полупустинен...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Нов музей на Фрида Кало отваря врати в Мексико (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
САЩ налагат санкции срещу сръбската петролна компания
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ