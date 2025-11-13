БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Екстремна магнитна буря над България

Чете се за: 00:50 мин.
Деца
задава магнитна буря влиянието продължи дни
Българската академия на науките съобщи, че през нощта страната е била засегната от от най-висок клас – с индекс 9 по скалата, което е максималната стойност. Причината са три мощни изригвания на Слънцето в периода 9–11 ноември, които са изпратили към Земята поток от заредени частици.

Какво означава това:
- В небето може да се появи северно сияние, което рядко се вижда у нас.
- Възможни са смущения в спътниковите връзки и комуникациите.
- Някои хора могат да почувстват главоболие, безсъние или нервност. Експертите очакват бурята да отслабне през следващите часове, но препоръчват да се следи обстановката.

