Екстремна магнитна буря над България

Българската академия на науките съобщи, че през нощта страната е била засегната от от най-висок клас – с индекс 9 по скалата, което е максималната стойност. Причината са три мощни изригвания на Слънцето в периода 9–11 ноември, които са изпратили към Земята поток от заредени частици.

Какво означава това:

- В небето може да се появи северно сияние, което рядко се вижда у нас.

- Възможни са смущения в спътниковите връзки и комуникациите.

- Някои хора могат да почувстват главоболие, безсъние или нервност. Експертите очакват бурята да отслабне през следващите часове, но препоръчват да се следи обстановката.