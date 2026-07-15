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Елън Бърстин ще получи почетна награда „Златен лъв" за цялостно творчество на кинофестивала във Венеция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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елън бърстин получи почетна награда bdquoзлатен лъв цялостно творчество кинофестивала венеция
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Американската актриса Елън Бърстин ще получи почетна награда „Златен лъв" за цялостно творчество на кинофестивала във Венеция, предаде АФП, като цитира организаторите. Тя е известна най-вече с ролите си във филмите „Заклинателят“ и „Алис не живее вече тук“.

93-годишната актриса, която се е снимала в над 100 филма, каза, че за нея е изключителна чест да бъде удостоена със „Златен лъв“.

„Уау! Не стига, че ще пътувам до един от най-любимите ми градове в света, но и ще се върна у дома, носейки „Златен лъв“ в ръцете си“, каза Бърстин, цитирана от организаторите.

Тазгодишното издание ще се проведе между 2 и 12 септември, а журито ще бъде ръководено от американската актриса Маги Джиленхол.

Елън Бърстин изгрява на световната сцена благодарение на успеха на филма на Уилям Фридкин от 1973 г. „Екзорсистът“, в който тя играе майката на момиче, обсебено от демонични сили.

По-късно тя печели „Оскар“ за най-добра актриса за филма на Мартин Скорсезе от 1974 г. „Алис не живее вече тук“, а 65-годишната ѝ актьорска кариера оттогава ѝ носи множество отличия за изпълнения в киното, театъра и телевизията.

„Тя е актриса с необикновено силно присъствие и искреност“, каза творческият директор на фестивала Алберто Барбера. Той добави, че Бърстин успява да внесе „дълбочина и сложен характер в незабравими женски образи, отразяващи противоречията и преобразяването на съвременната жена“.

Американският актьор, режисьор и продуцент Джордж Клуни също ще бъде удостоен с почетната награда „Златен лъв“ за цялостен принос на Международния кинофестивал във Венеция.

#кинофестивала във Венеция #"Златен лъв"

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