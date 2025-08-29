БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Елена Рибакина преодоля Ема Радукану в третия кръг на US Open

За поставената под №9 в схемата на турнира предстои двубой с Маркета Вондроушова.

Елена Рибакина
Снимка: БТА
Слушай новината

Поставената под №9 Елена Рибакина победи с 6:1, 6:2 за едва 62 минути Ема Радукану и се класира за четвъртия кръг на Откритото първенство по тенис на САЩ.

Рибакина е загубила само четири гейма в кариерата си срещу Радукану, след като излезе победител и в първата им среща с 6:0, 6:1. Това се случи в Сидни през 2022.

"Поради някаква причина в последните години не играя много успешно в САЩ. Надявам се всичко да се промени през 2025", заяви тенисистката от Казахстан.

Рибакина започна мача с перфектен печеливш удар от форхенд, изпратен в ъгъла на корта. Това даде тон за доминантна победа на корт "Луис Армстронг", която бе постигната с 23 уинъра в 15 гейма. Радукану отговори само с осем печеливши удара, като едва един от тях бе постигнат в първия сет.

Рибакина нямаше проблеми и на собствен сервис, губейки само три разигравания от първо подаване. Тя също така не се защитава и срещу опит за пробив. Играта на Радукану бе на обратния полюс и британката взе само 50% от точките на първи сервис, а освен това загуби 71% от тези на втори.

Шампионката на Уимбълдън от 2022 достига за първи път в кариерата си този етап в Ню Йорк и ще срещне Маркета Вондроушова, която постигна изненадваща победа над поставената под №7 Жасмин Паолини. Чехкинята, 60-а в световната ранглиста, конвертира два от осемте си шанса за пробив и сложи край на мача след час и 28 минути.

#US Open 2025 #Елена Рибакина # Ема Радукану

