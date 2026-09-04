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Елена Рибакина продължава безпроблемно на US Open и се доближава до върха в световната ранглиста

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Спорт
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Представителката на Казахстан победи Джесика Бусас Манейро за 68 минути, а още три успеха в Ню Йорк ще ѝ бъдат достатъчни, за да стане номер 1 в света

Елена Рибакина продължава безпроблемно на US Open и се доближава до върха в световната ранглиста
Снимка: AP Photo
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Елена Рибакина продължава без сериозни затруднения участието си на Откритото първенство на САЩ. Поставената под номер 2 представителка на Казахстан се класира за третия кръг след успех с 6:2, 6:4 над испанката Джесика Бусас Манейро.

Рибакина се нуждаеше от само 68 минути, за да приключи двубоя. Тя записа седем аса срещу нито един за своята съперничка и контролираше по-голямата част от срещата.

Шампионката от Откритото първенство на Австралия поведе с 4:1 и в двата сета. Бусас Манейро успя да създаде известна интрига едва в края на втората част, когато осъществи първия си пробив и намали изоставането си на 4:5. Отговорът на Рибакина обаче беше незабавен – нов пробив, с който тя сложи край на срещата.

Успехът има допълнително значение за представителката на Казахстан, която вече е съвсем близо до първото място в световната ранглиста. За да оглави класацията при жените, Рибакина трябва да достигне поне до полуфиналите на US Open, което означава да спечели още три мача в Ню Йорк.

Следващото препятствие пред нея е украинката Юлия Стародубцева. Тя постигна драматичен обрат срещу Мария Сакари и я елиминира с 1:6, 7:6(4), 6:2. Гъркинята пропусна три мачбола на собствен сервис при 5:4 във втория сет, след което Стародубцева обърна развоя на двубоя.

Напред продължава и шампионката от 2023 година Коко Гоф. Поставената под номер 4 американка преодоля Паула Бадоса с 6:4, 7:6(5). Гоф пропусна възможността да приключи срещата на собствен сервис при 6:5 във втория сет, но впоследствие спечели тайбрека със 7:5.

За място в следващата фаза американката ще се изправи срещу Кристина Букша. Испанката елиминира японската квалификантка Химено Сакацуме след изключително оспорван мач и три тайбрека – 7:6(6), 6:7(0), 7:6(10-6).

Убедително място в третия кръг си осигури и шампионката от „Ролан Гарос“ Мира Андреева, която разгроми германката Ева Лис с 6:0, 6:2. Миналогодишната финалистка Аманда Анисимова също продължава напред след победа с 6:3, 3:6, 6:1 над австрийката Лили Тагер.

#US Open 2026 #Елена Рибакина

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