Елена Рибакина: Трудно е да намеря думи, щастлива съм, че постигнах този резултат

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
финал australian open елена рибакина арина сабаленка галерия
Новата шампионка от Откритото първенство на Австралия Елена Рибакина бе много развълнувана след победата си над двукратната шампионка в Мелбърн Арина Сабаленка.

Шампонката от Уимбълдън 2022 записа името си със златни букви в историята на Australian Open. Световната №5 спечели титлата в Мелбърн след изключително драматичен финал срещу водачката в ранглистата Арина Сабаленка с 6:4, 4:6, 6:4.

"Трудно е да намеря думи, но искам да поздравя Арина за страхотните й резултати в последните години. Надявам се да изиграем още много финали заедно", бяха първите дума на родената в Москва шампионка. След това тя се обърна и към феновете си.

"Искам да ви благодаря за невероятната атмосфера. Подкрепата ви ме тласна напред. Благодаря, Казахстан, усещах подкрепата от този ъгъл през цялото време", каза още Рибакина.

"Искам да благодаря и на екипа ми, без тях нищо нямаше да е възможно. Много неща се случиха и съм щастлива, че постигнах този резултат. Да се надяваме, че ще продължим силно през цялата година", добави тя.

#Australian Open 2026 #Елена Рибакина

