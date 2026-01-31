Елена Рибакина: Трудно е да намеря думи, щастлива съм, че постигнах този резултат

Новата шампионка от Откритото първенство на Австралия Елена Рибакина бе много развълнувана след победата си над двукратната шампионка в Мелбърн Арина Сабаленка.

Шампонката от Уимбълдън 2022 записа името си със златни букви в историята на Australian Open. Световната №5 спечели титлата в Мелбърн след изключително драматичен финал срещу водачката в ранглистата Арина Сабаленка с 6:4, 4:6, 6:4.

"Трудно е да намеря думи, но искам да поздравя Арина за страхотните й резултати в последните години. Надявам се да изиграем още много финали заедно", бяха първите дума на родената в Москва шампионка. След това тя се обърна и към феновете си.

"Искам да ви благодаря за невероятната атмосфера. Подкрепата ви ме тласна напред. Благодаря, Казахстан, усещах подкрепата от този ъгъл през цялото време", каза още Рибакина.