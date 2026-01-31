БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ООН е изправена пред риск от "неизбежен финансов колапс" заради неплащане на членски внос.

В писмо до всичките 193 държави членки генералният секретар Антонио Гутериш посочва, че средствата може да се изчерпят до юли. Застрашена е работата на цели програми.

Кризата с бюджета на ООН е на фона на решението на най-големия ѝ донор - Съединените щати, да ограничи доброволното финансиране за агенциите на организацията. Вашингтон отказа да внесе и задължителните плащания в редовните бюджети и бюджетите за мироопазване.

