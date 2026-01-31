Елена Рибакина е новата кралица на Australian Open след трисетова битка със Сабаленка

Елена Рибакина записа името си със златни букви в историята на Australian Open. Световната №5 спечели титлата в Мелбърн след изключително драматичен финал срещу водачката в ранглистата Арина Сабаленка с 6:4, 4:6, 6:4.



Решаващият пробив в последния гейм на третия сет донесе на казахстанката втора титла от Големия шлем и реванш за загубата ѝ във финала през 2023 година.

Финалът на "Род Лейвър Арена“ оправда напълно очакванията за сблъсък между две от най-мощните тенисистки в съвременния женски тенис.

Още от първите разигравания стана ясно, че сервисът и агресивната игра от основната линия ще бъдат ключови. Рибакина започна по-уверено и наложи темпото си в първия сет, който спечели с 6:4 след ранен пробив и безупречна игра на собствен сервис.

Втората част премина под диктовката на Сабаленка. Световната №1 повиши агресията, взе инициативата при ретурите и успя да изравни сетовете след 6:4. Беларускинята демонстрира характер и напомни защо пристигна в Мелбърн като фаворит, без загубен сет в турнира.





Решаващият трети сет се превърна в истинска битка на нерви. Двете тенисистки не отстъпваха нито сантиметър, а всеки сервис гейм се печелеше с огромно напрежение. Решаващият трети сет се превърна в истинска битка на нерви и характери. Арина Сабаленка започна вихрено и с агресивен ретур и мощен начален удар поведе с 3:0, като изглеждаше, че контролира развоя на финала.



Елена Рибакина обаче отказа да се предаде. Казахстанката запази хладнокръвие, стабилизира сервиса си и започна постепенно да връща дългите разигравания в своя полза. Пробивът за 1:3 даде началото на пълния обрат – Рибакина заигра по-дълбоко, търсеше бекхенда на Сабаленка и принуди беларускинята да допуска нетипични неточности. След като изравни до 3:3, шампионката от 2022 година вече диктуваше ритъма на мача.

Най-напрегнатият момент дойде в седмия гейм, когато Сабаленка имаше шансове да си върне инициативата, но Рибакина демонстрира изключителна психическа устойчивост, спасявайки ключови точки с безкомпромисен сервис и смели удари по правата. Вторият пореден пробив обърна напълно развоя на сета – от 0:3 до 5:3 за Рибакина, която показа защо е една от най-стабилните тенисистки в тура.

При 5:4 в нейна полза настъпи мигът на голямата шампионка. Рибакина застана на сервис с увереност, наложи се в разиграванията с мощен ретур и безпогрешна атака от основната линия, а пробивът в най-важния момент сложи точка на финала - 6:4 в третия сет. Така Елена Рибакина завърши един от най-впечатляващите обрати на Australian Open и се изкачи на върха в Мелбърн, доказвайки, че титлите се печелят не само с удари, но и със силна психика.

Така станахме свидетели на един изключително драматичен и достоен за филмов сценирай финал между две елитни тенисистки, които към този момент не познаваха горчилката от изгубения сет в рамките на турнира.

Сърцатата и достойно заслужила званието "шампион от Мелбърн" Елена Рибакина поставя втора титла във витрината си от Големия шлем, след като през 2022 завоюва трофея от Уимбълдън.

От своя страна, поражението за Арина Сабаленка във финалния двубой се превръща във второ поредно, след като световната №1 отстъпи и в миналогодишното издание на турнира от американката Мадисън Кийс с 3:6, 6:2, 7:5.