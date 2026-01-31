Елена Рибакина: Трудно е да намеря думи, надявам се да бъде много силна година

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шампионката от Australian Open благодари на отбора си и на феновете и изрази надежда за силна година след победата над Арина Сабаленка.

елена рибакина очерк
Слушай новината

Новата шампионка от Откритото първенство на Австралия по тенис Елена Рибакина бе много развълнувана след победата си над двукратната шампионка в Мелбърн Арина Сабаленка.

"Трудно е да намеря думи, но искам да поздравя Арина за страхотните й резултати в последните години. Надявам се да изиграем още много финали заедно", бяха първите дума на родената в Москва шампионка. След това тя се обърна и към феновете си. "Искам да ви благодаря за невероятната атмосфера. Подкрепата ви ме тласна напред. Благодаря, Казахстан, усещах подкрепата от този ъгъл през цялото време", каза още Рибакина.

"Искам да благодаря и на екипа ми, без тях нищо нямаше да е възможно. Много неща се случиха и съм щастлива, че постигнах този резултат. Да се надяваме, че ще продължим силно през цялата година", добави тя.

В последно време Елена Рибакина имаше физически проблеми, а треньорът й Стефано Вуков бе наказан от УТА заради разследване на отношенията му със състезателката, като правата му бяха възстановени по средата на миналия сезон. Вуков също бе отличен на корта на "Род Лейвър Арина", като получи награда като треньор на шампионката.

