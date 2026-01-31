Клубовете от Югозападния район се срещнаха с ръководството на БФС в Благоевград

Футболните клубове от Югозападния район се събраха в Благоевград за ежегодната си среща с ръководството на Българския футболен съюз. В срещата участваха представители на над 60 клуба от регионите на Гоце Делчев, Сандански, Петрич, Симитли, Банско, Разлог и града домакин.

Президентът на БФС Георги Иванов проведе открит диалог с клубните ръководства, като бяха обменени мнения и идеи, свързани с футболната дейност в региона. В рамките на дискусиите бяха разгледани актуални казуси, както и възможности за бъдещи инициативи и съвместни действия между централата и клубовете.

Основен фокус на срещата бяха инфраструктурата и кадровият ресурс като ключови фактори за подема и устойчивото развитие на българския футбол. Активна дискусия се проведе и по темата за разрастването на детско-юношеските школи, като бе отчетен положителният ефект от семинарите, организирани от БФС в региона през изминалата година.

По време на срещата бе направено и предложение отборите, участващи в четвърта и пета лига, да излъчват феърплей победител, като мярка за насърчаване на коректното и спортменско поведение.

В събитието участие взеха още президентът на Аматьорската футболна лига и член на Изпълнителния комитет на БФС Румян Вълков, техническият директор на БФС Кирил Котев, директорът „Развитие на детско-юношеския футбол“ Лъчезар Димов, директорът направление „Първенства и турнири“ Валентин Чакъров, председателят на Зоналния съвет на БФС Антони Здравков и председателят на Областния съвет на БФС – Благоевград Емил Равначки.