Новак Джокович: Благодарих на Яник Синер, че ми позволи да победя поне веднъж

Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Сърбинът отличи 24-годишния тенисист след петсетовата им битка в Мелбърн.

Слушай новината

Новак Джокович бе видимо щастлив след изтощителната петсетова битка с Яник Синер на полуфиналите в Австралия.

Сърбинът ще играе на 11-ия си финал в Мелбърн след 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 в мач, продължил над четири часа. В мача за титлата той ще срещне световния №1 Карлос Алкарас.

"Чувството е сюрреалистично, ако трябва да бъда честен. Нивото на интензитет, качеството на тениса, беше много високо. Знаех, че това е единственият шанс да го победя тази вечер. Шегата настрана, на мрежата му казах "Благодаря ти, че ме остави да победя поне веднъж в последните няколко години". Имам огромен респект към Яник, той е изумителен играч, който винаги те кара да дадеш най-доброто от себе си", сподели Ноле, който беше загубил предишните си пет мача с италианеца, след срещата.

Джокович ще търси в неделя рекордна 25-а титла от Големия шлем срещу Алкарас, който преследва дебютен трофей от Australian Open.

#Яник Синер #Новак Джокович

