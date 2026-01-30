Новак Джокович спечели драматичен полуфинал с Яник Синер и ще спори за трофея на Australian Open

Новак Джокович победи шампиона от последните две издания на Откритото първенство по тенис на Австралия Яник Синер с 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 във втория полуфинал на турнира. По този начин сърбинът ще има възможност да спечели 25-ата си титла от турнир от Големия шлем, и първа от Уимбълдън 2024, ако победи Карлос Алкарас във финала.

Италианецът побърза да наложи доминацията си в началото на срещата на "Род Лейвър Арена" в Мелбърн, като проби опонента си при първата си възможност и поведе с 3:0 гейма. Това бе достатъчно да спечели сета, като последните три гейма в сета бяха спечелени на нула.

Във втория сет дойде първия пробив на сметката на сърбина. Той проби за 3:1, а следващият гейм започна с три точки за италианеца и 40:0. Въпреки това Ноле стигна до обрат, спечели гейма и след това сета. 38-годишният тенисист отрази четири възможности за пробив.

В сет №3 равенството се запази до 4:4, преди миналогодишният шампион да спечели подаването си на нула и да пробие противника си, за да върне преднината си в сетовете.

Четвъртата част започна с пробив на сърбина. В гейм №8 от частта 24-годишният му съперник пропусна два брейкбола да върне пробива. Джокович затвори частта с третия си сетбол и прати сблъсъка в решителен пети сет.

В третия гейм на петия сет Синер имаше три брейкбола, но "Джокера" за пореден път показа показа борбеност и спечели сервисгейма си. 24-кратният носител на титли от Големия шлем проби за 4:3, но следващата част започна с 40:0 за италианеца. Въпреки това Ноле спечели пет поредни разигравания и затвърди пробива си. При следващия си гейм на сервис сърбинът сложи точка на спора с третия си мачбол след 4 часа и 12 минути игра.

Синер бе много по-убедителен при сервисите - 26 аса срещу 12 на Джокович. Италианецът бе и по-силен при печелившите удари с по-агресивната си игра - 72 на 46. И двамата направиха по 42 непредизвикани грешки. Сърбинът обаче бе малко по-концентриран в решаващите моменти, като направи три пробива от осем възможни. Само в петия сет Новак спаси осем точки за пробив, а за целия двубой статистиката му бе 16/18.

Легендата на спорта е рекордьор по отличия в турнира - 10, като никога не е губил финал. Сърбинът е най-възрастният мъж в Откритата ера, достигнал финала в Мелбърн на 38 години и 255 дни.

В съперничеството между двамата тенисисти, от 11 мача, Джокович спечели петата си победа. Преди това Синер бе спечелил пет поредни мача.

Във финала Джокович ще спори за титлата с лидера в световната ранглиста Карлос Алкарас, който победи Александър Зверев в първия полуфинал. Джокович и Алкарас имат девет мача помежду си, като Ноле води с 5-4 в преките сблъсъци. Световният №1 гони първа титла в Мелбърн в кариерата си.