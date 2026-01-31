БУБА Баскетбол записа победа на турнира от Европейската младежка лига в Острава

Отборът на БУБА Баскетбол за юноши до 17-годишна възраст записа първа победа в турнира от Европейската младежка баскетболна лига в Острава, Чехия. Играчите, водени от Ивайло Константинов, надвиха австрийския UBSC от Грац с 85:63.

Българският тим доминира в първите три части и си осигури удобен аванс преди последната.

БУБА баскетол е вече с баланс 1-1, като днес ще изиграе два мача с Карловка от Братислава и с Гьотинген. Вчера отборът отстъпи на Острава със 73:82, след като допусна обрат през второто полувреме.