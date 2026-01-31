БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Фотофиниш определи победителя в Рогла при мъжете, трети пореден триумф за Цубаки Мики при дамите

Следващият старт за състезателите в алпийския сноуборд е идната седмица на Олимпийските игри в Италия.

Малена Замфирова
Снимка: БТА
Японката Цубаки Мики стана победител в паралелния гигантски слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в Рогла, Словения. Тя караше постоянно по червеното трасе, след като успя да спечели квалификацията. За Мики това бе трети пореден успех в Рогла след тези през 2024 и 2025 година. Втора остана германката Рамона Терезия Хофмайстер, която завърши на 0.18 секунди след японката във финала.

В малкия финал победителка стана Елиза Кафонт от Италия след падане на нейната съперничка Забине Пайер от Австрия.

Българката Малена Замфирова се класира на девето място, след като отпадна на осминафиналите срещу осмата Зузана Мадерова.

При мъжете, където финалите преминаха без българско участие, победител стана Санхо Лий от Република Корея. Във финала той се наложи с фотофиниш пред италианеца Роланд Фишналер. Трети е австриецът Фабиан Обман, който в малкия финал спечели с аванс от 0.03 секунди срещу представителя на домакините от Словения Тим Мастнак.

Следващият старт за състезателите в алпийския сноуборд е идната седмица и е най-важният за целия сезон. На 8 февруари (неделя) в Ливиньо те ще се състезават в паралелния гигантски слалом от Олимпийските игри в Милано/Кортина.

