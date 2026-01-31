БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Малена Замфирова се класира за осминафиналите на паралелния гигантски слалом в Рогла

Спорт
Елиминациите започват в 14:00 часа и ще бъдат излъчени пряко по БНТ 3!

Малена Замфирова се класира за елиминациите в последния паралелен гигантски слалом преди Игрите в Милано/Кортина, който се провежда в Рогла, Словения.

16-годишната българка се класира за същинската фаза на състезанието с девети резултат. На осминафиналите тя ще кара срещу чехкинята Зузана Мадерова, която остана на осмо място в пресявките.

Времето на Замфирова бе със 1.88 секунди по-бавно от това на Цубаки Мики. Японката спечели квалификацията с време от 1 минута и 5 секунди. Втора на 0.49 секунди остана германката Рамона Терезия Хофмайстер, а трета на 0.83 секунди е Мишел Декер от Нидерландия.

Представителите на България при мъжете обаче нямаха късмет и приключиха участието си още в квалификациите. Най-близо до класиране бе Радослав Янков, който завърши на 19-а позици и бе само на 0.08 секунди от времето на германеца Елиас Хубер, който затвори топ 16. Тервел Замфиров е на 24-то място, а Александър Кръшняк бе на 32-ра позиция след първия етап на квалификацията, но тъй като бе с 19-и резултат по червеното трасе не получи възможност да кара и по синьото.

Победител в квалификацията при мъжете е италианецът Роланд Фишналер с 1 минута и 1.01 секунди. Топ 3 допълниха южнокорейците Санхо Лий (+0.24 секунди) и Санкюм Ким (+0.50 секунди).

Състезанието в Рогла е последното преди надпреварата в Ливиньо на 8 февруари от Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо.

Елиминациите започват в 14:00 часа и ще бъдат излъчени пряко по БНТ 3!

#Малена Замфирова

