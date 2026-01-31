БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е...
Чете се за: 02:02 мин.
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Елизара Янева ще спори за трофея на турнир в Порто

18-годишната българка победи на полуфиналите представителката на домакините Ангелина Волошчук за само 58 минути игра.

силен старт елизара янева манчестър
Снимка: БТА
Слушай новината

Елизара Янева записа поредната си победа от началото на годината и се класира за финала на единично на турнира на твърда настилка в зала в Порто (Португалия) с награден фонд 60 хиляди долара.

18-годишната българка победи на полуфиналите с 6:1, 6:2 представителката на домакините Ангелина Волошчук за само 58 минути игра.

Янева поведе с 3:0 в началото на първия сет, а след 3:1 направи нови серия от три печеливши гейма за крайното 6:1. Българката пропиля ранен пробив аванс в началото на втората част, но след 2:2 спечели четири поредни гейма и триумфира с победата.

В спор за титлата утре Янева ще играе срещу победителката отмача между петата поставена Анук Куверманс (Нидерландия) и Айла Аксу (Турция).

Елизара Янева има три спечелени титли в турнирите за жени от ITF.

От началото на този сезон Янева вече записа поредица силни резултати — тя стана вицешампионка на турнира в Манчестър (40 хиляди долара награден фонд) и достигна до четвъртфиналите в Лешно (Полша) на надпревара с награден фонд 60 хиляди долара.

