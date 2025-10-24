Елизара Янева и Росица Денчева отпаднаха във втория кръг на турнир в Италия

Българките Елизара Янева и Росица Денчева отпаднаха във втория кръг на единично на турнира на червени кортове в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №6 Янева допасна обрат и загуби със 7:6(4), 2:6, 3:6 от Лиса Заар (Швеция). Срещата продължи два часа и 19 минути.



В първия кръг Заар елиминира "щастливата губеща" от квалификациите българка Виктория Велева с 2:6, 6:1, 6:4. Предната седмица Елизара Янева спечели титлата на двойки на друг турнир от същия ранг на ITF в Италия.

Росица Денчева пък загуби във втория кръг с 6:7(4), 5:7 от петата поставена Марта Матула (Гърция) за два часа и 26 минути игра. Денчева имаше преднина от 5:4 във втората част, но загуби следващите три гейма и отпадна от надпреварата.